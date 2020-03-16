Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Светланы Прокопьевой

По делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, утверждено обвинительное заключение. Об этом в Facebook написала сама фигурантка дела. По словам Прокопьевой, прокурору потребовался на это один рабочий день.

«12 марта 12 томов дела ушли в прокуратуру, уже 16-го обвинительное заключение на 99 листах утверждено. Прокурор Псковской области Сергей Белов ровно один рабочий день потратил на это, и ни минутой больше. Я, грешным делом, рассчитывала, что будет возможность лично спросить, в чем, собственно, вина-то моя, в чем ущерб, кому он причинен, кто пострадал (кроме меня самой), какой вред претерпело общество и государство. Не-а, без шансов — дальше фойе и не пошли, там на столике расписку с меня взяли за этот пухлый томик, и все. До встречи в суде, что называется», — отмечает журналистка.

Светлана Прокопьева обвиняется в оправдании терроризма из-за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и колонке на интернет-портале «Псковская лента новостей» о теракте в архангельском управлении ФСБ. Совет при президенте по правам человека требовал прекратить уголовное преследование журналистки. В декабре прошлого года прокуратура не стала утверждать заключение и вернула материалы на доследование. В январе 2020 года следствие назначило новую экспертизу.