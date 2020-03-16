Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, 86 из них — завозные случаи. Семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны, передает ТАСС.

Еще 15 марта было зафиксировано 63 случая болезни, то есть за день количество заболевших выросло на 30 человек.



79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов, отметила Голикова. Порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.



По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Расписание ЕГЭ будет изменено, досрочная сдача будет перенесена.