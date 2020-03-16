Франция оштрафовала Apple на €1,1 млрд

Французские антимонопольные органы оштрафовали Apple на рекордные €1,1 млрд за антиконкурентные соглашения с поставщиками, которые мешали независимым посредникам. Как сообщает Bloomberg, антимонопольное ведомство также оштрафовало двух оптовиков Apple — Tech Data и Ingram Micro — на €62,9 млн и €76,1 млн за участие в ограничении продаж.

«Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать друг с другом и не дать посредникам поощрять конкуренцию друг с другом, тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple», — заявила глава французского агентства Изабель де Сильва.

Штраф для Apple превосходит предыдущий рекордный размер антимонопольного штрафа во Франции для компании — €350 млн, который был наложен на Orange SA в 2015 году. В конце прошлого года французские антимонопольщики оштрафовали Google на €150 млн за установление «непрозрачных» правил для своей рекламной платформы Google Ads.