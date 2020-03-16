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Грузия с 18 марта закроет границы для иностранцев

16.03.2020

Грузия закрывает границы для въезда иностранных граждан с 18 марта для предотвращения распространения коронавируса. Как передает «Интерфакс», граждане страны смогут вернуться на родину, сообщил советник премьер-министра по вопросам внешней политики Ираклий Чиковани. По его словам, Координационный совет также принял решение о закрытии всех горных курортов Грузии.

«Было также принято решение дать рекомендации всем кафе, ресторанам и барам ограничить деятельность только сервисом выноса готовой продукции», — сказал Чиковани.

Гражданам старше 70 лет рекомендуют избегать людных мест и максимально изолироваться.

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