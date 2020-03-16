Андрей Пивоваров: Требуем переноса голосования

Эпидемия коронавируса стала настолько большой угрозой, что бить в набат стали даже верные лоялисты типа Олега Дерипаски. Даже на том фланге понимают, что нашу страну ждут серьёзные проблемы, а официальная статистика вряд ли отражает реальное число заболевших.

Повторить китайский опыт в борьбе против болезни у нас не получится — просто потому, что за годы «оптимизации» нашу систему здравоохранения урезали так, что от неё осталась одна видимость. Хорошие специалисты и нужная техника есть в нескольких самых крупных городах, но чем дальше от столиц, тем расклад печальнее.

Эксперты прогнозируют, что всплеск заболеваний стоит ждать уже к концу марта – началу апреля. Дальше все будет зависеть от действий властей: либо удастся остановить пандемию, либо ситуация станет неуправляемой.

В этой ситуации «всероссийское голосование» по поправкам в Конституцию выглядит как пир во время чумы. Огромные деньги, которые могли бы пойти на ту же борьбу с вирусом, будут выброшены на ветер, и это обернётся тысячами, а может и десятками тысяч смертей, которые можно было предотвратить.

Кроме того, власть погонит на «голосование» подотчетный электорат в основном из пожилых людей, тем самым подвергая их серьезной опасности.

Есть и фактор места, где расположатся «избирательные участки». Школы и ДК, через которые пройдут тысячи людей, станут очагами заражения. Дезинфекция в виде нянечки с тряпкой вряд ли убережет от беды.

Надо ли нам платить такую цену, чтобы потешить манию величия Владимира Путина и его прислуги? Уверен, нет.

На мой взгляд, надо требовать сейчас переноса голосования на осень, на единый день голосования. Хочет Путин выборов, вот пусть проводит. А там уже и время на раскачку будет, и от наблюдения увернуться не сможет.

Но главное — будут спасены тысячи жизней.

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