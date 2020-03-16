Россия не считает домашнее насилие пытками

Россия не должна нести ответственность за семейно-бытовое насилие, так как вред наносят не должностные лица, а частные, считают российские власти в заявлении для ЕСПЧ. В обращении в суд адвокаты четырех пострадавших указывали, что произошедшее с заявительницами — пытки, а их причина — бездействие полиции и правовой системы, пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, что в предыдущем ответе ЕСПЧ российские власти заявляли об отсутствии необходимости дополнительных актов о семейном насилии и дискриминации проблемы домашнего насилия по отношении к мужчинам. На этот раз уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаил Гальперин представил «некоторые новые аргументы», в которых отметил, что государство не может нести ответственность за ситуации заявительниц, так как «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц». А оспаривать бездействие полиции потерпевшие могут через административный иск.

Старший юрист проекта «Правовая инициатива» Татьяна Саввина отметила, что в своем ответе на меморандум адвокаты напоминают о позиции комитетов ООН по правам человека, по ликвидации дискриминации в отношении женщин и против пыток. Они отмечали, что серьезные случаи домашнего насилия могут быть признаны пытками, если государство бездействовало и не защитило жертв.

«Очень жаль видеть такую позицию. По сути нам говорят, что конвенция и правовая система должны защищать людей от государства — но не должны защищать женщин и детей от насилия со стороны мужчин-агрессоров. В случае Маргариты Грачевой связь между бездействием полиции и ее инвалидностью очевидна», — говорит Саввина.