Ученые, юристы, политологи и деятели искусств выступили против изменения Конституции

Часть поправок, которые планируется внести в Конституцию, противоречат ее же положениям, а порядок изменений проходит с нарушениями. Об этом говорится в открытом письме, которое подписали более 350 российских ученых, юристов, политологов, писателей, журналистов, деятелей искусств. Текст письма размещен на Znak.com.

Авторы письма говорят, что над Россией нависла угроза «противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму». В качестве аргумента они приводят изменение, касающееся обнуления президентских сроков, называя его «в корне противоправным, политически и этически неприемлемым».

«Эта норма принимается несмотря на определение Конституционного суда 1998 г., указавшего на недопустимость манипулирования с исчислением сроков президентства. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух человек — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Существование такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципом равенства перед законом, установленным статьей 19 российской Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 статьи 1 Конституции», — говорится в письме.

По мнению подписавших письмо, другие вносимые поправки также противоречат первой и второй главам Конституции и ведут «к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов».

В письме говорится и о «грубом нарушении порядка принятия поправок к Конституции», так как представительные органы, которые должны выразить свое согласие, указаны в статье 136 Конституции, федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» говорит, что один законопроект должен касаться лишь взаимосвязанных изменений. Поэтому «перечисленные в законе поправки к Конституции не могут считаться принятыми и вступающими в силу».

«Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенного Конституцией порядка принятия поправок, мы вынуждены квалифицировать как как антиконституционный переворот, разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка. Такое развитие событий наносит непоправимый удар перспективе эволюционного развития нашей страны, основанного на принципах народовластия и свободы, и обернется новой трагедией национального раздора», — говорится в письме.