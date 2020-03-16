Начинается испытание вакцины от коронавируса на людях

Сегодня, 16 марта, первый участник клинического испытания вакцины для защиты от коронавируса COVID-19 получит первую дозу. Однако для полной проверки любой потенциально эффективной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев, сообщает Associated Press.

Испытания проходят в Вашингтонском научно-исследовательском институте здравоохранения в Сиетле. В первом тестировании участвует 45 молодых и здоровых добровольцев. На них будут испытывать различные дозы вакцины, разработанной Национальным институтом здоровья США и компанией Moderna. Дозы пока не содержат самого вируса, а цель испытания — убедиться, что компоненты вакцины не вызывают никаких серьезных побочных эффектов. После этого тестирование будет продолжено.

На данный момент десятки исследовательских групп по всему миру стремятся создать вакцину, так как все большее количество людей заражается COVID-19. Одни готовят высокотехнологичные вакцины на основе генетического материала, обучающего организм бороться с болезнью, другие — стремятся к созданию временных прививок (защищающих на один-два месяца, до создания полноценной вакцины).

Разработчик Inovio Pharmaceuticals планирует начать испытания безопасности своей вакцины в следующем месяце на нескольких десятках добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, а потом провести аналогичные тесты в Китае и Южной Корее. Создатели должны убедиться в эффективности своей разработки и ее безопасности, прежде чем запускать ее в массовое производство.

Проверенных способов лечения коронавируса пока также нет. В Китае ученые проводят испытания комбинации препаратов против ВИЧ и экспериментального препарата ремдесивир, который создавался для борьбы с лихорадкой Эбола. Последний также тестируют в США на некоторых американцах, которые подхватили COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.