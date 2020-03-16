ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США объявила о снижении ставки федерального финансирования c 1-1,25% до 0-0,25%. Такое решение объяснили борьбой с рисками на рынках Азии из-за распространения коронавируса, вспышка которого «нарушила экономическую активность во многих странах, включая США», передают «Ведомости».

Ставку на околонулевом уровне планируется сохранять до тех пор, пока регулятор не будет уверен, «что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности». Эта мера позволит поддержать экономическую активность, не допустить роста безработицы и удержать инфляцию в пределах 2%. ФРС также планирует в течение ближайших месяцев увеличить свой портфель государственных облигаций США на общую сумму $700 млрд, из которых $500 млрд придется на казначейские ценные бумаги США.

3 марта ФРС объявила о снижении ставки сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. Это было первое со времен кризиса 2008 года снижение между плановыми заседаниями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.