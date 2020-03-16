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Россия закрывает границу с Белоруссией

16.03.2020

Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — заявил Мишустин.

Сам он возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В рамках поддержки экономики правительство подготовило антикризисный план, который предусматривает создание фонда в 300 млрд руб.

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