Россия закрывает границу с Белоруссией

Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — заявил Мишустин.

Сам он возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В рамках поддержки экономики правительство подготовило антикризисный план, который предусматривает создание фонда в 300 млрд руб.

