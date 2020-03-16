Московская Хельсинкская группа требует от руководства МВД осудить избиение Пономарева

Совет Московской Хельсинкской группы назвал задержание участников одиночных пикетов 14 марта, избиение правозащитника Льва Пономарева и отказ пускать к задержанным адвокатов и членов ОНК неприемлемым. МХГ потребовала от руководства ГУВД Москвы и МВД РФ публично осудить произошедшее и разъяснить сотрудникам полиции законодательство, говорится на сайте правозащитной организации.

14 марта были задержаны участники одиночных пикетов у здания ФСБ в защиту Конституции и находящиеся рядом с ними люди.

«Задержания носили произвольный характер, осуществлялись сотрудниками в масках и без опознавательных знаков, без разъяснения причин и обоснования своих действий. Прямое указание о задержании правозащитника, члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарева было отдано полковником Махониным Александром Александровичем», — отмечают в МХГ.

Совет организации отмечает, что вместо того чтобы пустить к задержанным адвокатов и членов ОНК, «сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на месте, предпочли пойти на эскалацию напряжения, применили физическую силу. Их поведение, запечатленное на видео и зафиксированное членами ОНК, сложно расценить иначе как намеренную провокацию. В результате Лев Александрович получил множественные гематомы, его госпитализировали на скорой помощи».

При этом сотрудники полиции, проводившие задержания, были в балаклавах, а на их форме не было идентифицирующих знаков. «Совершенно недопустимо, когда сотрудники правоохранительных органов игнорируют прямые предписания закона об идентификации», — отмечают в МХГ.

Организация требует привлечь к ответственности всех причастных к произошедшему и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем, а также «всем отделам полиции должны быть разъяснены требования законодательства о допуске защитников и членов ОНК, разъяснены общие положения об особой роли и функции адвокатов и правозащитников, оказывающих содействие другим в осуществлении их прав и свобод».