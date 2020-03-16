Корпус мира приостанавливает деятельность и эвакуирует добровольцев

Американское федеральное агентство Корпус мира, которое оказывает гуманитарную помощь в более чем 60 странах мира, объявило о том, что сворачивает свои операции из-за коронавируса и эвакуирует волонтеров. Об этом говорится в заявлении для волонтеров директора организации Джоди Олсен.

«Я приняла трудное решение временно приостановить все операции Корпуса во всем мире и эвакуировать всех наших добровольцев. Поскольку COVID-19 продолжает распространяться, а международные поездки с каждым днем становятся все более и более сложными, мы сейчас стремимся защитить ваше благополучие и предотвратить возникновение ситуации, когда добровольцы не смогут покинуть свои принимающие страны», — говорится в обращении Олсен.

Отмечается, что остановка работы добровольцев носит временный характер, посты Корпуса мира в странах не закрываются, а их персонал остается на своих должностях.

Ранее организация эвакуировала волонтеров из Китая и Монголии в связи со вспышкой COVID-19.