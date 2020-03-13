В 31 регионе России нашлись депутаты, голосовавшие против поправок в Конституцию

Самый высокий процент депутатов законодательных собраний, которые высказались против поправок в Конституцию, от общего числа был в Москве, Санкт-Петербурге, в Астраханской, Ивановской и Ульяновской областях. Только в 15 регионах «против» голосовал более чем один человек, сообщает «Голос».

Всего противники конституционных поправок обнаружились в заксобраниях 31 субъекта России. Лидером протеста стала Москва с 13 голосовавшими «против» (первое чтение). Сразу шесть депутатов не поддержали поправки в Астраханской области. По четыре оппозиционно настроенных слуг народа было в Ульяновской и Кировской областях, а также в Санкт-Петербурге. Трое высказались против в Ивановской, Калининградской и Иркутской областях.