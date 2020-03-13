Украина закрывает границы для иностранцев

Украина через 48 часов на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Громадское». Сегодня в стране от коронавируса умер первый человек — это 71-летняя пациентка с. Радомышль Житомирской области.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — отметил Данилов.

В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

«Все граждане Украины, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну. Но возвращающиеся из стран, где сегодня бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации», — подчеркнул секретарь СНБО.

Сейчас в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом.