Close

Украина закрывает границы для иностранцев

13.03.2020

Украина через 48 часов на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Громадское». Сегодня в стране от коронавируса умер первый человек — это 71-летняя пациентка с. Радомышль Житомирской области.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — отметил Данилов.

В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

«Все граждане Украины, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну. Но возвращающиеся из стран, где сегодня бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации», — подчеркнул секретарь СНБО.

Сейчас в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.