В России зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Пять человек заболели в Москве, трое в Петербурге, по одному человеку пострадали в Ленинградской, Московской областях и в Пермском крае.

Заболевшие в последнее время посещали европейские страны, а именно Италию, Францию и Австрию. Один человек заразился после контакта с ранее заболевшим, отмечает «Интерфакс».

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что всего заболевших в городе пять и среди них один ребенок: «По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Один из них — ребенок десяти лет. Все они приехали из-за границы».

ТАСС передает, что одним из новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве оказалась девочка-подросток.

Общее число случаев заражения Covid-19 в России увеличилось до 45.