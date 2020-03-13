Екатерина Дмитриева из закрытой Сицилии: Тишина в городе звенящая

Вчера гуляла с собачками вечером: абсолютно пустые улицы в восемь вечера. На Сицилии это неслыханное дело: как правило, в восемь жизнь только начинается и кипит до часу-двух ночи (уж так привык южный народ). А сейчас все сидят по домам, машин практически нет, мотороллеров тоже (ааааааа!!!), тишина аж звенящая. Мы даже попробуем спать с открытым балконом, настолько стало тихо.

Сегодня карабинеры прямо перед нашим домом тормознули несколько машин и всех оштрафовали за выход из дома без необходимости. Если хочешь выйти — надо иметь при себе форму, в которой указан мотив выхода. И если мотив недостаточный — получайте штраф или даже уголовную ответственность.

Один чувак в Шакке (соседний город) с подтвержденным коронавирусом пошел за покупками в супермаркет. Вот идиот! Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Все продуктовые магазины остаются открытыми, равно как и зоо, аптеки, почты и банки (но все они работают по особым правилам, например на почту зайти нельзя, но можно по предварительной записи забрать свои посылки — их тебе вынесут к двери). Судя по всему, продуктовые закрывать не собираются, хотя если честно — я без малейшего понятия, что будет завтра, только я подумаю, что ну вот теперь государство определилось с мерами и больше ничего нового вводить не будут, как в тот же вечер они объявляют о новых мерах)). Конте, наш премьер, в принципе здравые вещи говорит: чем крепче мы сейчас «пострадаем» (в кавычках, потому что ну серьезно, ну кто страдает? все дома, продуктов навалом, солнышко светит) — тем быстрее выйдем из этой ситуации. Но минимум 14 дней надо ждать, чтобы увидеть результаты сегодняшних усилий. Так что все запасаемся терпением.

И вот когда пик эпидемии будет преодолен (а он будет преодолен неизбежно, с такими-то мерами), я боюсь, Италия закроет все границы с другими странами, чтобы не допустить обратного заражения.

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