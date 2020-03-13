В Петербурге запретили мероприятия численностью более тысячи человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории города театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Людям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России, а приехавшим из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран рекомендуется самоизоляция на две недели.

Работодателей власти призывают не направлять сотрудников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участие в таких мероприятиях.

Сегодня власти региона сообщили, что первый случай заражения COVID-19 выявили у жительницы Ленинградской области, которая ранее вернулась из Италии. Ее доставили в Боткинскую больницу Петербурга.