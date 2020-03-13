Песков призвал опираться не только на экономический прогноз Кудрина

Прогноз о нулевом росте экономики России из-за низкой цены на нефть, который дал 12 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, Песков призвал не ориентироваться на одну точку зрения, несмотря на то что Кудрин очень опытный экономист.

«Он возглавляет Счетную палату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя, — заявил пресс-секретарь президента. — Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств. Сейчас, безусловно, когда, например, и международные рынки, и наши рынки находятся в состоянии «пилы», наверное, нужно понять тренд более детально, перед тем как делать какие-либо заключения».

Накануне Кудрин прогнозировал при цене нефти $35 за баррель в течение года потери для бюджета в размере 3 трлн руб. и нулевой рост экономики.