ЕС разрешит странам увеличить затраты на борьбу с экономическими последствиями COVID-19

Европейская комиссия намерена 13 марта официально объявить о мерах, которые позволят странам Евросоюза более свободно тратить средства на поддержку секторов экономики, страдающих от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Решение даст зеленый свет для расходов, о необходимости которых уже объявила Италия. Также ЕС дает дополнительный аргумент для стран, которые неохотно идут на разблокировку своих финансовых ресурсов, например для Германии.

После экстренной видеоконференции с лидерами ЕС во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже объявила о некоторых ключевых предложениях, среди которых использование существующих фондов ЕС для помощи пострадавшим секторам экономики и большая гибкость в отношении налоговых правил и положений о государственной помощи для правительств. Скорее всего, к этим мерам также добавится план по предоставлению дешевых кредитов фирмам, которые могут стать банкротами из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно фискальным правилам ЕС, правительства блока обязаны поддерживать дефицит своего бюджета ниже 3% от ВВП и сокращать свои долги, если они превышают 60% ВВП. Но в чрезвычайных ситуациях государствам разрешено тратить больше средств. Ожидается, что комиссия подтвердит этот принцип, четко заявив, что вспышка коронавируса требует исключительных расходов.