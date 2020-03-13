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Приостановлены все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

13.03.2020

UPD: Английская премьер-лига также приостановила чемпионат. 

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Все матчи соревнований УЕФА, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА, не состоятся на следующей неделе. Об этом говорится на сайте организации.

«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе, и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются», — сказано в сообщении.

Это включает в себя матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, молодежной лиги УЕФА. Когда состоятся эти игры, будет сообщено позднее.

Из-за переноса также откладывается проведение четвертьфинального розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, который должен был состояться 20 марта.


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