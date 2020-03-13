«Открытые медиа»: сестре Мишустина автомобильные номера передал один из руководителей ФСБ

Номера на машине сестры премьер-министра России Михаила Мишустина были переданы ей руководителем службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексеем Седовым, пишут «Открытые медиа».

Сестра премьера Наталья Стенина, которая является женой бизнесмена Александра Удодова, фигурировавшего в деле о мошенничестве с НДС, и владелицей дорогостоящей недвижимости, также обладает машиной с номерами элитной серии АМР77.

Ранее эти номера использовал Алексей Седов — один из наиболее влиятельных руководителей ФСБ, возглавляющий Вторую службу, которая занимается делами, связанными с терроризмом и экстремизмом. Подчиненные Седова участвовали в задержании одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова, помогали расследовать «Болотное дело», дело «Седьмой студии» и «Московское дело». Самого Седова называют инициатором отзыва лицензии у Европейского университета.

По информации источников издания, Мишустин и Седов познакомились, когда первый с 1998 по 2004 годы занимал пост замруководителя налоговой службы, а затем замминистра по налогам и сборам, а второй с 1998 года возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве.

Также сообщается, что Михаил Мишустин близко общается с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, а также со своим соседом — служившим в КГБ министром юстиции Константином Чуйченко.