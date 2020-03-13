Президент Польши отменил поездку Россию

Президент Польши Анджей Дуда не сможет приехать в Россию на церемонию по случаю 10-летия авиакатастрофы, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский, глава центрального банка и военное командование страны. Причиной отмены визита назван коронавирус, сообщает Reuters.

Произошедшая в апреле 2010 года авиакатастрофа, в которой погибла польская политическая элита, до сих пор рождает различные теории о вине российской стороны, при официальной версии, связанной с ошибкой пилота. Отношения между Россией и Польшей обострились в очередной раз на фоне высказываний президента Владимира Путина в декабре 2019 года о том, что Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны. Однако российские власти заявляли уже в 2020 году, что будут сотрудничать с Польшей по проведению церемоний в Смоленске.

После введения мер по ограничению распространения коронавируса, президент Польши решил воспользоваться этим и не лететь в Россию, намекает источник Reuters. «Президент не полетит в Смоленск ... как он и надеялся», — цитирует агентство знакомого с решением правительственного чиновника.

При этом Польша рассматривает альтернативные церемонии и мероприятия. Например, отправка дипломатического персонала на мероприятие в России во время проведения главной церемонии в Кракове 18 апреля, в годовщину похорон Леха Качиньского.