Георгий Сатаров: Конституционного переворота во вторник не было

Этот переворот произошел раньше. И как многое, творимое этим режимом, это был гибридный переворот, практически не фиксировавшийся массовым сознанием и экспертами, поскольку происходил постепенно. Я ниже приведу несколько норм из Главы 1 Конституции, задающей основы конституционного строя.

Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

Статья 4

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

Статья 5

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

Статья 7

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Статья 8

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Статья 10

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Я могу продолжать дальше, потом перейти во вторую главу (права и свободы граждан) и т.д. Я привел только те нормы, про которые очевидно, что они перестали действовать у нас в стране до 10/03/20. Причем часто довольно давно. Про некоторые из них точно определяется год - 2004-й. А есть и такие, про которые все стало ясно в 2003-м. Почти каждая из них знаменуется ярким событием федерального масштаба, известным моим друзьям и не слишком юным подписчикам. Вы получите удовольствие, вспоминая об этом и продляя мой список в процессе чтения Конституции.

Шоу в Думе 10/03/20 лишь зафиксировало в основном (за исключением явных нелепостей) в виде поправок то, что уже действовало на практике или даже было закреплено ранее законами, вопреки Конституции.

Вот что любопытно - именно такой порядок и свойственен естественному эволюционному институциональному дрейфу. Все перечисленное проходило испытанием временем и несопротивлением со стороны общества. И мы все были участниками этого ползучего переворота, включая тех, кто открыто возражал. А их виновность состояла в том, что они не смогли по настоящему консолидироваться, поскольку лидеры этого сопротивления искали в нем не достижения общего необходимого результата, а личные политические дивиденды от самих актов сопротивления, именно ими инициированных и срежиссированных. А если говорить не о лидерах, а о рядовых участниках протеста, то их соучастие состояло в том, что они терпели и поддерживали лидеров, не обладавших способностью объединиться, когда общая опасность очевидна.

Так что - общие поздравления всем. И мне, конечно, потому что мне ясно, что я не сделал всего, что мог.

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