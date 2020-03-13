Мундепутаты просят Конституционный суд отнестись отрицательно к обнулению сроков Путина

Совет депутатов муниципального округа Хамовники обратился в Конституционный суд с призывом дать отрицательное заключение на поправку, которая дает возможность Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Об этом сообщает в Telegram муниципальный депутат округа Илья Азар.

По мнению совета, у Путина уже была четрые срока президентства и один премьерский срок, «чтобы обеспечить социальной и политической сфере зрелость, но он с этой задачей не справился, в чем сам и признается». Депутаты отмечают, что принятая двумя палатами парламента поправка, «подрывает основы конституционного строя России, нарушает принцип сменяемости власти и противоречит интересам всего российского общества».

Отрицательное заключение на поправку со стороны Конституционного суда, по мнению авторов обращения, поможет не допустить «узурпации власти одним человеком».