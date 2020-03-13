Ростислав Туровский о якутском демарше при голосовании за поправки

Парад суверенитетов казалось бы давно закончился, но некоторые российские республики вполне открыто напоминают о своем несогласии с политикой централизации, причем делают это на полуофициальном уровне. Якутия – это пример не менее интересный, чем Татарстан, с которым принято ассоциировать рецидивы региональной самостийности. Как раз с Татарстаном по этой причине идет постоянная позиционная игра, а далекая Якутия тем временем не раз и вполне откровенно демонстрирует свои интересы. Для якутских политиков вне зависимости от партийной принадлежности характерны повышенная чувствительность к вопросам защиты национальной культуры и языка, к приоритетному трудоустройству местных кадров (учитывая высокую безработицу), к социальным отчислениям работающих в регионе ФПГ, то есть всему, что можно назвать региональными интересами, замешанными притом на интересах этнических. Неудивительно, что в Якутии, причем на уровне спикера парламента Петра Гоголева, представителя национальной интеллигенции (бывший декан юрфака Северо-Восточного федерального университета) и «Единой России», высказали сомнения в отношении некоторых поправок к Конституции, хотя за эти поправки большинством поддержали. Хотя тем временем депутат от «Справедливой России» С.Мыраан в знак протеста против поправок заявила о сложении с себя полномочий и высказалась о них весьма жестко, вполне в духе несистемной оппозиции.

«Особое мнение» якутского спикера связано, во-первых, с созданием федеральных территорий. Возможное изъятие земель у субъектов федерации под полный федеральный контроль беспокоит многих, а для Якутии, учитывая сохраняющееся непонимание этой практики и ее масштабов (поскольку пояснения разработчиков имеют слишком туманный характер), это чревато, например, потерями арктических территорий и островов Северного Ледовитого океана. Республику, которая много внимания уделяет арктической политике и встраиванию в федеральные тренды в этой связи, это не может не волновать. Причем Гоголев справедливо напомнил о том, что идея с федеральными территориями уже возникала в далеком 1990 году, но тогда ее отвергли, поскольку это не устраивало ни региональные элиты, ни демократическое движение того времени. Во-вторых, недовольство Гоголева вызвало отсутствие упоминания конституционных и уставных судов регионального уровня в структуре судебной системы России. На самом деле эти суды никакой существенной роли не играют и играть не могут, поскольку решать значимые вопросы отношений между центром и регионами не в их компетенции. Поэтому большинство регионов от них отказалось. Кроме того, такие суды по старому опыту тревожили федеральный центр выгодным республикам толкованием федерального законодательства, не имея на это права, и, конечно, центру они совсем не нужны. Но зато это и символ, и рудимент республиканского суверенитета.

В любом случае демарш Гоголева не будет иметь политических последствий, ни позитивных для него (в виде отмены уже фактически принятых решений), ни, наверное, негативных (в виде отставки). Он лишь напоминает нам о том, что несмотря на долгие годы централизации, в республиках прекрасно помнят о своих интересах и при случае готовы их предъявить центру.

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