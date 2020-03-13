Юрий Сапрыкин: Проблема вагонетки

Тут уже вспоминали в связи с эпидемией проблему вагонетки — как пишут, на севере Италии не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, и врачам уже приходится выбирать, кого спасать — тех, кто первым обратился за помощью? тех, у кого больше шансов на выживание? самих себя? — а кого почти гарантированно отправить в могилу. Так вот, кажется, проблема вагонетки решается сейчас и в общемировом масштабе. То, что многим до сих пор кажется неоправданной иррациональной паникой — это как раз вариант её решения: мы знаем, что если ничего не делать, то количество больных (в том числе тяжелых) увеличивается в геометрической прогрессии, и медицина перестает с ними справляться, поэтому надо отправить людей по домам и закрыть все, что можно закрыть, пока заболевших мало или нет совсем. Да, говорят вирусоскептики, но тогда разорвутся все хозяйственные цепочки, и люди, конечно, не заболеют, но потом им будет нечего есть. А может быть, они и так бы не заразились? А нечего есть будет точно! То есть вопрос стоит буквально так: стоит ли обрушить мировую экономику, чтобы спасти миллионы жизней. И условная (да и безусловная) Меркель отвечает мы уже видим как: да, стоит, даже потенциальная угроза жизни — достаточный для этого резон. А вот как отвечает безусловный Путин, пока не очень понятно: может быть, мы последуем по общемировому пути с некоторым опозданием, или, может быть, план таков, что до 9 мая мы будем все ходить здоровые, а там хоть потоп, а может быть, действительно в логике начальства хозяйственные цепочки окажутся важнее, чем старики, гибнущие без аппаратов ИВЛ; мы знаем, что возможность такого решения не противоречит, так сказать, нашему культурному коду. Но можно ли развернуть вагонетку в эту сторону, если как минимум вся Европа едет в другую? Тем более если в конце и того, и другого маршрута она, возможно, летит под откос. В общем, очень не завидую тем, кто принимает сегодня эти решения.

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