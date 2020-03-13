Гендерную разницу зарплат в России власти объяснили традициями

Большая разница между зарплатами мужчин и женщин в России обусловлена традициями, при этом женщины гораздо реже мужчин занимаются политикой, говорят Минэкономразвития и Росстат в докладе, подготовленном для ООН.

Как пишет РБК, ежегодный отчет российских ведомств касается достижения 17 целей устойчивого развития до 2030 года, среди которых есть и обеспечение гендерного равенства. Согласно документу, женщины в России получают среднюю зарплату (по данным на октябрь 2017 года) в 32,6 тыс. руб., а мужчины — в 45,5 тыс. руб. Отмечается, что разница в том числе связана с «традиционным внутрисемейным разделением труда», женщины «отдают предпочтение такому режиму работы», чтобы «больше времени уделять воспитанию детей и семейным обязанностям». Другая причина — в неравномерном распределении по профессиям и должностям: женщины идут на менее оплачиваемые места, например, в бюджетный сектор, где высокий уровень социальной защищенности при низкой зарплате.

При этом в политике женщин значительно меньше, чем мужчин. Так, на 1 сентября 2019 года, по данным Межпарламентского союза, в высших органах власти женщин 18,2%, в низших — 15,8%. Зато женщины занимают 72% мест на госслужбе (но чаще работают секретарями и обслуживающим персоналом, младшими специалистами). Топ-менеджерами в российском бизнесе мужчины работают в 91% коммерческих компаниях. Для решения проблемы предлагается снижать диспропорцию по гендерному признаку в руководстве федеральных и региональных органов власти и создавать благоприятные условия для продвижения женщин по службе.

В докладе также говорится, что внутрисемейное насилие стало носить «менее латентный характер». А случаи женского обрезания были зафиксированы в 2016–2018 годах лишь в двух регионах страны. Ранние браки не носят массового характера и распространены «в основном среди представителей некоторых народов в связи с имеющимися национальными особенностями».