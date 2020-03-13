На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС выросли

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,14%, долларовый РТС — на 2%. На 10:05 индекс Мосбиржи составил 2314,6 п.п. (+1,36%), РТС — 988,56 (2,3%), передает «КоммерсантЪ». Курс доллара упал на 1,5% до 73,72 руб., а курс евро потерял 1,2% и опустился до 82,53 руб.

Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона второй день подряд снижались до 7%, но ближе к завершению торгов перешли к росту.

Ранее решение президента США о запрете въезда из стран Европы спровоцировало сильнейший обвал фондовых индексов. Ведущие американские индикаторы обвалились на 8,8–9,6%, европейские потеряли 12–16%.