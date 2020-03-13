Бывший глава Банка Москвы приговорен заочно к 14 годам колонии

Заочный приговор в виде 14 лет колонии общего режима и взыскания 2,5 млн рублей вынес суд бывшему руководителю Банка Москвы Андрею Бородину. Его и еще четырех обвиняемых признали виновными в хищении более 14,5 млрд руб., сообщает «КоммерсантЪ».

Так, бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин был приговорен к 12 годам заключения и штрафу в 2 млн руб., бывший вице-президент финансовой организации Алексей Сытников — к семи годам и штрафу в 800 тыс. руб., а бывший начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов и советник Бородина Борис Шемякин получили по шесть лет и штрафы в 0,5 млн руб. Все фигуранты дела, включая Андрея Бородин, находятся за границей и объявлены в розыск.

По мнению суда, Бородин и Акулинин с помощью остальных фигурантов в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт». Банку для компенсации растраты потребовалось провести эмиссию акций на сумму около 15 млрд руб.