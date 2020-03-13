МИД Китая назвал источником COVID-19 военных США

В китайском Ухане вспышка коронавируса могла появиться из-за американских военных, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Китай до сих пор не смог найти «нулевого пациента» на своей территории.

Реагируя на информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний США о смерти американских военных от коронавируса, которую изначально связывали с гриппом, Лицзянь написал в Twitter: «Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные!» Он также потребовал от США информации о «нулевом пациенте».

По данными South China Morning Post, первое подтверждение коронавируса в Китае было зафиксировано 17 ноября 2019 года, а не в декабре, как заявлялось раньше. Первым человеком, заболевшим COVID-19, возможно являлся 55-летний житель провинции Хубэй. Но его статус «нулевого пациента» еще не подтвержден.

С 17 ноября 2019 года каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев, но что дело идет о новом заболевании, врачи поняли только в декабре. Реальную картину, вероятно, дала перепроверка прежних анализов. К 15 декабря общее количество выявленных инфицированных составило 27, а первое двузначное ежедневное увеличение больных зарегистрировано 17 декабря. К 20 декабря общее количество подтвержденных случаев достигло 60.

Из первых девяти зараженных в ноябре ни один не получил статуса «нулевого пациента». Возможно, первый заболевший появился еще раньше.