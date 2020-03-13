США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» для процветания Венесуэлы

США ввели санкции в отношении швейцарской «дочки» «Роснефти» TNK Trading International — госсекретарь Майк Помпео заявил, что это приведет к процветанию народа Венесуэлы.

«Мы вводим санкции, чтобы Мадуро сел за стол переговоров. Мы ввели санкции против подконтрольной российской нефтяной компании «Роснефть» TNK Trading International, усилив изоляцию режима и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал Помпео в Twitter.

США ввели санкции в отношении дочерней TNK Trading International 12 марта из-за ее связи с Венесуэлой. «TNK Trading International SA — это еще одна дочерняя компания «Роснефти», которая занимается продажей и транспортировкой сырой нефти из Венесуэлы, на которую распространяются санкции», — сказал министр финансов США Стив Мнучин.