Закрыв США от Европы, Трамп обрушил американские рынки

Индексы США 12 марта закрылись с наихудшим с 1987 года падением. Индексы обвалились до 10% на момент закрытия торгов. Как пишет The Wall Street Jornal, падение не смогла прервать даже интервенция Федерального резервного банка в размере $1,5 трлн, передают «Ведомости».

За день индекс Dow Jones снизился на 10%, S&P 500 просел на 9,5%, Nasdaq Composite — на 9,4%.

На ситуацию на торгах повлияло заявление президента США Дональда Трампа, который ввел временный запрет на въезд в страну из стран Евросоюза из-за угрозы распространения коронавируса. Биржи 12 марта открылись падением в 7%, а торги приостанавливались на 10 минут. В середине дня индексы замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка. После завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99%.

В результате падения пострадали компании, наиболее подверженные влиянию мер по борьбе с коронавирусом, во главе с авиа- и круизными компаниями.