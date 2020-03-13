Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин, который являлся одним из основателей партии «Яблоко», вышел из ее состава, так как ему пришлось поддержать в Совете Федерации законопроект о поправках в Конституцию. Протокол голосования об исключении Лукина 11 марта размещен на сайте «Яблока».

Обращение Лукина от 11 марта по поводу выхода, адресованное Григорию Явлинскому, разместило в Twitter нижегородское отделение партии. В своем письме сенатор пишет, что его личные взгляды никакого отношения к процедуре голосования не имеют, а накануне его «официально проинформировали о том», что исполнительная власть Тверской области «приняла решение поддержать «поправку к Конституции» и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования».

Лукин отметил в письме, что понимает противоречие с позицией «Яблока» и готов при необходимости покинуть партию.