Facebook и Twitter рассказали о новых методах вмешательства российских троллей

В четверг 12 марта Facebook и Twitter обнародовали информацию о новых, более изощренных методах России по вмешательству в президентские выборы в США. Об этом сообщает Associated Press.

Компании заявили, что удалили десятки фальшивых аккаунтов. Facebook сообщил о сети аккаунтов, которые были удалены на ранней стадии формирования аудитории. Их Россия передала вести людям из Ганы и Нигерии. Ставка делалась и на разжигании расовых разногласий. Некоторые выдавали себя за законные неправительственные организации, чтобы обмануть людей.

Twitter сообщил, что удаленные им аккаунты также пытались посеять раздор, делая акцент, в том числе, на теме расизма. Они не отдавали предпочтения какому-либо конкретному кандидату или идеологии.

Соцсети отмечают, что передача аккаунтов странам Западной Африки затрудняет их обнаружение.