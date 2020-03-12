Власти Москвы отказались согласовать митинг против поправок в Конституцию

Мэрия Москвы отказала в согласовании митинга 22 марта против поправок в Конституцию, о котором чиновников уведомило движение «Гражданское общество».

«Только что мы получили отказ по нашей заявке на проведение митинга против обнуления путинских сроков. Мэрия незаконно отказала нам, даже несмотря на то что количество участников было снижено с 25 тыс. до 4,5 тыс. после указа Собянина», — сообщили организаторы акции в Twitter.

В своем ответе чиновники мотивировали отказ указом мэра Сергея Собянина, который предполагает запрет на проведение массовых акций численностью больше пяти тысяч человек. Запрет мотивировали ранее борьбой с распространением коронавируса.