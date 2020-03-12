В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел с 13 марта режим повышенной готовности, который подразумевает запрет на любые массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работодателям губернатор рекомендовал перевести сотрудников на дистанционную работу. Региональному Минздраву поручено привести больницы в полную готовность, в том числе полностью обеспечить их лекарствами, а также поручено следить за распространением COVID-19 по Подмосковью. Для граждан запускается горячая линия 8-800-550-50-30, по которой те, кто приехал из стран, где много случаев заражения, мог бы сообщить о себе.

В Москве режим повышенной готовности по коронавирусу ввели с 5 марта.