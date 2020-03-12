Михаил Ходорковский Владимиру Путину

На фоне своих замечательных поправок в Конституцию наш уважаемый Владимир Владимирович не выдержал, что именно его все называют жуликом, и решил вспомнить свою мантру про меня: «жулик, замешан в убийствах…»

Конечно, исключительно в рамках «спонтанного ответа на спонтанный вопрос журналиста».

Хорошо, что еще хоть не с бумажки читал, как «спонтанную реакцию на искреннее предложение Терешковой»))

Хочу напомнить пенсионеру, что единственный независимый суд, который рассматривал дело «по существу» с участием судьи от России (в Гааге), единогласно признал именно Кремль жуликами и грабителями.

И даже крайне осторожный ЕСПЧ (который финансируется Россией на, по-моему, 20%) высказался и по делу Алексея Пичугина, что судебный процесс не был справедливым судом.

И по делу ЮКОСа — что не было не только справедливого суда, но и вообще что само обвинение было не основано на законе.

ЕСПЧ, правда решил, что политический мотив не доказан, но воспользуюсь риторическим приемом оппонента: ну кто в России поверит, что «басманный суд» действовал самостоятельно).

В общем, вражда не стареет.

Да и противостояние продолжается.

Последний акт пока не сыгран.

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