Всероссийскую федерацию легкой атлетики оштрафовали на $10 млн

Совет международной легкоатлетической ассоциации обнародовал пакет санкций за нарушение антидопинговых правил Всероссийской федерацией легкой атлетики. Российская организация оштрафована на $10 млн. Ограниченное число российских атлетов сможет принять участие в Олимпиаде, а также в крупных европейских и мировых соревнованиях, говорится на сайте ассоциации.

Спортсмены, не замешанные в допинг-скандалах и с одобренным «нейтральным» статусом, смогут без ограничений участвовать в однодневных соревнованиях по всему миру. Однако статус будет приостановлен, если ВФЛА к 1 июля 2020 года не выплатит половину штрафа ($5 млн). Оставшуюся сумму оштрафованной организации нужно будет выплатить через два года. Однако если ВФЛА вновь нарушит антидопинговое законодательство, сумму нужно будет выплатить немедленно.

При этом ВФЛА придется выполнить ряд условий, в том числе создать Комиссию по восстановлению, на заседании которой должны присутствовать за счет принимающей стороны два эксперта, назначенные Международной легкоатлетической ассоциацией. Комиссия должна будет разработать план по обеспечению повсеместной и абсолютной нетерпимости к допингу, который утвердит Совет международной легкоатлетической ассоциации.

«Пакет санкций, утвержденный Советом сегодня, отражает серьезность правонарушений ВФЛА и дает четкий сигнал о том, что мы очень серьезно относимся к такому виду преступлений со стороны наших членов, — говорит президент Международной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу. — Мы последовательно пытались отделить «чистых» спортсменов от «испорченной системы», поэтому мы восстановили процесс получения нейтрального статуса для спортсменов из России, чтобы они снова могли участвовать в международных однодневных соревнованиях и зарабатывать призовые деньги. Но мы ограничили количество спортсменов, имеющих право участвовать в главных международных и европейских соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Токио-2020. Понятно, что предыдущих мер было недостаточно для изменения культуры российской легкой атлетики. Мы надеемся, что этих мер хватит, чтобы спровоцировать реальные перемены».