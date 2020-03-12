Земляки Терешковой требуют лишить ее звания «Почетного гражданина» города

Жители Тутаевского района Ярославской области, где родилась депутат Валентина Терешкова, предложившая обнулить срок президентства Владимира Путина, требуют лишить ее звания «Почетного гражданина». Авторы обращения отмечают, что Валентина Терешкова 10 марта, «читая по заготовленной бумажке текст», приняла активное «участие в шоу, которое некоторые люди называют «госпереворотом». Также Терешкова голосовала 19 июля 2018 года за повышение пенсионного возраста и, по мнению активистов, «голосует за все антинародные законы нынешней власти».

Отмечается, что «поступки Терешковой недопустимы для уважаемого человека, которому недавно исполнилось 83 года». Поэтому ее предлагается лишить звания «Почетного гражданина города Тутаева».

Сегодня на пленарном заседании Госдумы ее председатель Вячеслав Володин сообщил, что после принятия поправки Терешковой началась «оголтелая кампания против нее и ее семьи». Он отметил, что «атаки, которые идут сейчас на Терешкову, — это атаки на нашу страну».

По мнению Володина, Валентина Терешкова внесла предложение, которое делает нашу страну сильнее. «Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — сказал Володин.