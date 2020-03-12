Кудрин: бюджет потеряет 3 трлн рублей при цене нефти $35 за баррель

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в Совете Федерации о перспективах низкой цены на нефть для российской экономики. По его словам, если в течение года цена на нефть сохранится на уровне в $35 за баррель, а доллара — в районе 72 руб., бюджет страны потеряет примерно 3 трлн рублей, передает «Интерфакс».

По словам Кудрина, при такой перспективе дефицит бюджета составит чуть меньше 2% ВВП, а рост экономики окажется нулевым. По мнению главного аудитора, за базовый сценарий стоит взять цену нефти в районе $40 за баррель. Однако и в этом случае рост экономики будет почти нулевой, бюджет — дефицитным.

«Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок», — заявил Алексей Кудрин.

При этом он сказал, что составленный правительством прогноз для формирования бюджета на 2020 год, проект которого рассматривали в Совете Федерации, сегодня уже «безнадежно устарел», пишет ТАСС.