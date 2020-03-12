В Якутии депутат сложила полномочия в знак несогласия с правкой Конституции

Депутат Госсобрания Якутии Сулустана Мыраан сложила с себя полномочия в знак личного несогласия с принятием поправок в Конституцию, которые рассматривались на заседании парламента.

«Конституция — это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов — чушь!» — сказала уже бывший депутат порталу «Якутия.Инфо».

По словам Мыраан, «сегодня парламент республики большинством голосов принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. При обсуждении поправок Основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины».

Сулустана Мыраан была избрана депутатом пятого созыва регионального парламента от партии «Справедливая Россия». Ранее она стала известна как одна из участников акции «Он нам не царь» и была одним из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.