Екатерина Градобоева: Италия перешла в режим онлайн

Инстаграмы итальянских музеев выходят в эфир каждый день, проводят экскурсии по своим залам, сотрудники музеев рассказывают про экспонаты за чашкой кофе. Инстаграм-блогер unarussainitalia Mila Ulchenko сделала подборку аккаунтов, за которыми можно следить уже сейчас https://www.instagram.com/p/B9mesVrqdSJ/?igshid=7fo85w45rxls

Я люблю джаз и в Италии всегда присоединяюсь к местной линди-хоп тусовке. Школа линди-хопа из Генуи https://instagram.com/yourswing вчера выложила танцевальный эфир. Пара разбирает движения на видео, все повторяют и выкладывают свои варианты, как у них получается.

Города живут, «ходят» в музеи, танцуют, только онлайн. Пусть скорее все стабилизируется, чтобы можно было присоединиться к этому настроению, культуре и искусству.

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