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Евросоюз не одобряет решение США о запрете на въезд граждан стран ЕС

12.03.2020

Евросоюз не одобряет то, что решение США о запрете на поездки для европейцев было принято в одностороннем порядке и без консультаций. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Коронавирус — это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий», — отмечают лидеры ЕС.

Также в заявлении сказано, что Евросоюз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.

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