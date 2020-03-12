Депутата Госдумы и тех, кто с ним контактировал, отправили на карантин

Пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции и не самоизолировался для предотвращения распространения коронавируса, аннулировали на 14 дней по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Как сообщает ТАСС, вместе с Катасоновым на карантин отправлены и те, кто с ним общался.

О том, что Катасонов не ушел в добровольный карантин и несколько дней после возвращения из Франции посещал заседания Госдумы, на заседании заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин предложил отправить провинившегося депутата на принудительный карантин, аннулировав его пропуск, а также изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали.

По мнению Жириновского, Катасонова нужно лишить депутатских полномочий. «Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», — сказал лидер ЛДПР.

«Да, меня отправили на карантин, я считаю это правильным решением, нужно заботиться о безопасности. Конечно, я посещал Францию еще до того как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса, однако карантин в еще примерно неделю считаю оправданным. Со мной контактировали еще 7-8 депутатов, которые обычно сидят рядом, их также поместили в карантин», — цитирует депутата Сергея Катасонова РБК.