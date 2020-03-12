Роскомнадзор заблокировал сайт по сбору подписей против поправок в Конституцию

Роскомнадзор заблокировал сайт «НЕТ!», на котором шел сбор подписей против поправок в Конституцию. Решение о блокировке принял 11 марта Таганский суд. Об этом сообщила в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«А говорили, что свобода агитации, хоть «за», хоть «против» поправок в Конституцию. И ведь на это ЦИК ответит, что это же суд решил, это вне наших компетенций. А все потому, что процедуры агитации не прописали, и дальше произвол будет нарастать в режиме: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», — комментирует блокировку в своем Telegram-канале сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

По его мнению, власти должны обеспечить условия для свободы выражения мнений.

«Когда же мы наконец от нанятых чиновников услышим фразу: я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить?» — пишет Мельконьянц.

Без впн сайт не открывается https://t.co/rAsteHPA2K. Кампания «НЕТ» конечно продолжится pic.twitter.com/nlpSHkjzzs — Andrey Pivovarov (@brewerov) March 12, 2020

«МБХ медиа» в пресс-службе Таганского суда сообщили, что дело еще даже не рассмотрено, по нему только назначена беседа.