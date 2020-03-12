Кремль: участие Путина в выборах 2024 года зависит от последствий коронавируса и мировой экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин изменил точку зрения по поводу возможного продления своего правления из-за нестабильной ситуации. Как передают «Ведомости», по словам Пескова, находясь в весьма нестабильной ситуации, некоторые страны ранее принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем посту. Но участие Путина в следующих выборах будут зависеть от разных факторов, среди которых ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и конфликты.

Также Песков добавил, что обнуление сроков «для действующего президента носит разовый характер» и оно применяется «только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

10 марта в пакет поправок в Конституцию депутат от «Единой России» Валентина Терешкова в ходе второго чтения в Госдуме внесла правку об обнулении президентских сроков, позволяющую Путину оставаться у власти до 2036 года. Поправки были одобрены Думой и Совфедом, а сегодня уже получили поддержку большинства региональных парламентов.