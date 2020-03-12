В Ингушетии влиятельный тейп публично отказался от поддержки поправок в Конституцию

Совет рода Оздоевых опубликовал на YouTube открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором говорится, что их ингушский тейп не станет призывать к поддержке поправок в Конституцию и не видит смысла за них голосовать.

В письме говорится, что в марте 2020 года исполняется 250 лет с момента присоединения ингушского народа к России, и он «сохранял свою верность Отечеству, несмотря на многочисленные факты осуществления против него репрессивных мер и бездействия властей по нарушению прав народа». В том числе не осуществляется предусмотренная законом территориальная реабилитация народа. Тысячам ингушей не позволяют вернуться в их родные населенные пункты, которые расположены на территории Северной Осетии. А те, кто вернулся, ущемляются в правах властями Осетии. Власти РФ на обращения по этому поводу не реагируют.

«Власти РФ постоянно констатируют, что Ингушетия является самым отсталым в экономическом плане регионом страны. Казалось бы, в этом случае правительством РФ будут меры опережающего развития экономики и социальной сферы республики. Но этого не происходит. Реальный, а не оглашаемый властями уровень безработицы увеличивается из года в год», — говорится в письме.

Также авторы напоминают об отторжении более 15% территории Ингушетии в пользу Чечни в сентябре-октябре 2018 года при непосредственном участии высшей российской власти. В обращении говорится, что это было сделано с «грубым нарушением ряда положений Конституции и других законов». При этом «патриоты России и Республики Ингушетия, вышедшие на обоснованный и законный протест против произвола властей, оказались в тюремных застенках».

«Создается впечатление, что игнорирование воли и прав ингушского народа является главной задачей федеральных и региональных властей», — заявляет совет рода Оздоевых. Если «власти страны в течение длительного времени попирают права целого народа», то «какой смысл принимать участие в этой пиар-кампании», говорят авторы обращения об участии в голосовании 22 апреля. При этом они отмечают, что поправки в Конституцию «не направлены на восстановление нарушенных прав ингушского народа».