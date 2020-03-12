Из Москвы массово депортируют граждан КНР

Около сотни граждан Китая ожидают в Москве депортации на родину из-за нарушения карантина. В основном это студенты, все они были задержаны полицейскими, а затем привлечены к административной ответственности судами, сообщает «КоммерсантЪ».

На сайте Мосгорсуда опубликовано 30 постановлений о привлечении к административной ответственности граждан КНР. Еще около 60 решений районных судов готовится к публикации.

Стандартная фабула каждого из дел выглядит примерно так: студент прилетает из Китая, ему вручают постановление о необходимости самоизоляции. Однако позже его или ее на улице или в метро задерживает полиция. Некоторые из задержанных жалуются, что неточно поняли перевод постановления и важность документа.

По решению судов студентов, как и других граждан КНР, оштрафовали на 5 тыс. рублей, дополнительно назначив им наказание в виде выдворения за пределы России.

До исполнения наказания все они должны находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Как отмечает «Ъ», большинство выдворенцев обжаловали решения райсудов, так как они могут повлечь за собой запрет на въезд в Россию в дальнейшем. К тому же между Россией и КНР перекрыты погранпереходы, приостановлены железнодорожные и авиационные перевозки.