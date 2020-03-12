СК возбудил уголовное дело по факту аутинга на рабочем месте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту публичного разглашения информации о сексуальной ориентации человека без его согласия. Как сообщает организация «Стимул», занимающаяся юридической помощью представителям ЛГБТ, дело возбуждено в Мытищах по статьям 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица без его согласия) и 138 УК РФ (нарушение тайны переписки).

Еще в сентябре 2017 года пострадавший Дмитрий, работавший на одном из предприятий в Подмосковье, забыл свой смартфон в раздевалке. Аппарат не был заблокирован. Работник бригады, заступивший на новую смену, нашел его и отнес на хранение в комнату мастеров. Там предположительно один из мастеров смены взял телефон со стола, прочитал переписку и посмотрел интимные фотографии. После он сделал множество скриншотов и разослал их в групповой чат в WhatsApp сотрудников своей смены, в результате теперь почти все сотрудники завода знают подробности личной жизни Дмитрия.

СК неоднократно отказывал в возбуждении дела. Но после нескольких обжалований этих решений сегодня дело все-таки заведено.



«Несмотря на то, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности злоумышленника, скорее всего, истекли, тем не менее установленный факт преступления позволит пострадавшему заявить иск о компенсации морального вреда, причиненного разглашением сведений о его сексуальной ориентации и частной жизни», — отмечают в «Стимуле».