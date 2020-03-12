Григорий Голосов про игру с шулером

Я не хочу сейчас никого призывать к тому, чтобы ходить или не ходить на «голосование» по Конституции, да и бесполезны такие призывы. Но хочу высказаться по поводу чудовищно тупой, на мой взгляд, метафоры «садиться за стол с шулером». Да, если есть шанс не играть в карты с шулером, то лучше не играть. Но голосования российского типа отличаются от нечестной карточной игры тем, что если ты не садишься за этот стол, то деньги из твоего кошелька переходят к шулеру автоматически, списываются с карты без твоего согласия. Хочешь сохранить что-то — садись за этот стол, даже если противно. Любой опытный член УИК или наблюдатель подтвердит, что шанс есть: чем выше добровольная, не мобилизованная государством явка, и чем больше голосов «против», тем труднее работа фальсификаторов. Просто на кону не деньги, а нечто такое, что для оперирующих этой метафорой (как и для властей, тут они солидарны) ценности не представляет — голоса «против». Но тогда признайте это, и давайте на дачу или к телеку без самооправдательного гундежа в соцсетях, мы вас и так поняли.

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